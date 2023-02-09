Мэр Парижа выступила против участия россиян в Олимпиаде в текущих условиях

Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия российских спортсменов в любых международных соревнованиях, пока Москва продолжает военную операцию. Об этом она заявила, выступая в киевской мэрии.

"Это мое убеждение как мэра, как политического лидера, как убежденной европейки. Я не сомневаюсь, что Международный олимпийский комитет сможет поддержать эту позицию", - заявила Идальго.

Ранее стало известно, что решение об участии или неучастии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 будет приниматься этим летом.

В конце января этого года Идальго в эфире телеканала France 2 сказала: "Я думаю, что это [участие в Олимпиаде] важный момент для спортсменов, и их нельзя лишать соревнований. Но, как и большая часть мирового спортивного движения, я выступают за то, чтобы делегация россиян выступала под нейтральным флагом". Она выразила надежду на то, что военный конфликт на Украине к моменту начала Олимпиады-2024 уже закончится.