09 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловским бюджетникам в октябре проиндексируют зарплаты

Свердловским сотрудникам государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений с 1 октября проиндексируют зарплату. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Индексация зарплат проходит согласно установке президента РФ Владимира Путина. В документе речь идет об увеличении дохода работников здравоохранения, культуры, образования, а также о социальных работниках.

Так, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% от среднемесячного трудового дохода в регионе, а зарплаты врачей и научных сотрудников – до 200% этого показателя.

По другой системе индексируется зарплата работников, которые обеспечивают деятельность бюджетных организаций. Так, на 5,5% будут увеличены минимальные ставки и оклады бухгалтеров, гардеробщиков, слесарей, машинистов, подсобных рабочих и других работников.

Теги: бюджетник, заплата, индексация



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