Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями артиллеристов

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что громкие звуки в городе связаны с учением российских военных.

"Вижу ваши сообщения на счет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов", — написал Развожаев в Telegram-канале. Он добавил, что в городе "все спокойно".

В январе средства ПВО и Черноморский флот отразили атаку украинских беспилотников. Над морем были сбиты 10 из 10 дронов, сообщал Развожаев.