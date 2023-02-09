Присоединенные территории выйдут на среднероссийские показатели жизни в горизонте десятилетия - Путин

Владимир Путин ожидает, что присоединенные территории выйдут на среднероссийские показатели социально-экономического развития в ближайшие десять лет.

"Новые регионы - ну, вообще это исторически российские регионы, все это знают, - будут выведены на среднероссийские социально-экономические показатели в горизонте ближайшего десятилетия", - заявил президент России на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Путин добавил, что не обязательно на этот процесс уйдет десять лет – он может завершиться и быстрее.

Стоит отметить, что по ряду показателей Крым, вошедший в состав России в 2014 году, до сих пор не соответствует российским нормативным показателям, из-за чего, например, Госдуме периодически приходится продлять законодательные акты, разрешающие Крыму "временно отличаться" от других регионов страны.