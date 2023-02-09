Алексей Текслер поручил до 1 сентября завершить работы по благоустройству территорий

09 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Алексей Текслер поручил до 1 сентября завершить работы по благоустройству территорий

Губернатор Челябинской области на областном совещании поручил глава муниципалитетов завершить работы по благоустройству до 1 сентября 2023 года.

"Общий объем средств у нас по этой программе сохранен, плюс порядка 500 различных объектов (не только по благоустройству, но оно превалирует) по программе инициативного бюджетирования. Важно вовремя заключить контракты, в августе работы завершить и к 1 сентября сдать", - подчеркнул глава региона.

В прошлом году в регионе было благоустроено 140 дворовых и 125 общественных территорий. В 2023 году планируется привести в современный вид 89 дворов и 105 общественных территорий. На реализацию программы из федерального бюджета региону будет выделено более 1 млрд рублей. На эти средства планируется благоустроить садово-парковый комплекс объекта культурного наследия регионального значения – монастырская заимка "Плодушка" в Челябинске, сквер "Ветераны Магнитки" в Магнитогорске, сквер "40-летия Победы" в Озерске, общественное пространство в поселке Энергетиков, сквер около ДК в селе Рождественка Увельского района и другие.

Алексей Текслер(2022)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Как рассказала глава администрации Ленинского района Магнитогорска Елена Скарлыгина, в прошлом году на голосование было выдвинуто четыре территории для благоустройства. Жители поддержали проект сквера "Ветеранов Магнитки". "Порядка 50 тыс. жителей проголосовали за сквер Ветеранов Магнитки. Реализация программы в этом году будет именно в этом сквере", - отметила она.

Кроме того, проекты трех муниципалитетов Челябинской области стали победителями в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию этих проектов регион дополнительно получит 255 млн рублей. В Карабаше продолжат благоустройство территории вокруг озера Серебры, а в Южноуральске будет реализован проект по благоустройству центральной городской площади и прилегающей к ней части улицы Мира с "Домом Кино". В Троицке начнутся работы по благоустройству набережной в 5 микрорайоне. На прибрежной территории появится пирс с зоной отдыха, прогулочные дорожки, сцена, детская и спортивная площадки, а на склонах установят навесы, кресла-качели и гамаки.

В рамках программы "Инициативное бюджетирование" в этом году будет реализовано 875 проектов. За проекты проголосовали более 88 тыс. жителей. На их реализацию из бюджета области будет выделено 1,5 млрд рублей.

"В этом году в Челябинске будет реализовано 113 инициативных проектов, в общей сложности на них из бюджета области выделено 517 миллионов рублей. Основные работы планируется завершить до 1 августа 2023 года", - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Планируется благоустроить дворовые территории, отремонтировать школьные стадионы, создать новые общественные пространства в "Парковом", сделать новые места отдыха в парке "Сад Победы", продолжится благоустройство сквера "Молодежный " в Чурилово и т.д.

В Магнитогорске в 2023 году будет реализовано 40 инициативных проектов. "Всего поступило 63 проекта, три из них вылетели по причине того, что невозможно было их выполнить. И 60 проектов были вынесены на заседание конкурсной комиссии. Сумма выделенных средств на реализацию этих проектов – 181 млн рублей", - ранее рассказал председатель городского собрания депутатов Александр Морозов.

Теги: Алесей Текслер, благоустройство, инициативные проекты,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети