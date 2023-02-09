Алексей Текслер поручил до 1 сентября завершить работы по благоустройству территорий

Губернатор Челябинской области на областном совещании поручил глава муниципалитетов завершить работы по благоустройству до 1 сентября 2023 года.

"Общий объем средств у нас по этой программе сохранен, плюс порядка 500 различных объектов (не только по благоустройству, но оно превалирует) по программе инициативного бюджетирования. Важно вовремя заключить контракты, в августе работы завершить и к 1 сентября сдать", - подчеркнул глава региона.

В прошлом году в регионе было благоустроено 140 дворовых и 125 общественных территорий. В 2023 году планируется привести в современный вид 89 дворов и 105 общественных территорий. На реализацию программы из федерального бюджета региону будет выделено более 1 млрд рублей. На эти средства планируется благоустроить садово-парковый комплекс объекта культурного наследия регионального значения – монастырская заимка "Плодушка" в Челябинске, сквер "Ветераны Магнитки" в Магнитогорске, сквер "40-летия Победы" в Озерске, общественное пространство в поселке Энергетиков, сквер около ДК в селе Рождественка Увельского района и другие.

Как рассказала глава администрации Ленинского района Магнитогорска Елена Скарлыгина, в прошлом году на голосование было выдвинуто четыре территории для благоустройства. Жители поддержали проект сквера "Ветеранов Магнитки". "Порядка 50 тыс. жителей проголосовали за сквер Ветеранов Магнитки. Реализация программы в этом году будет именно в этом сквере", - отметила она.

Кроме того, проекты трех муниципалитетов Челябинской области стали победителями в федеральном конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию этих проектов регион дополнительно получит 255 млн рублей. В Карабаше продолжат благоустройство территории вокруг озера Серебры, а в Южноуральске будет реализован проект по благоустройству центральной городской площади и прилегающей к ней части улицы Мира с "Домом Кино". В Троицке начнутся работы по благоустройству набережной в 5 микрорайоне. На прибрежной территории появится пирс с зоной отдыха, прогулочные дорожки, сцена, детская и спортивная площадки, а на склонах установят навесы, кресла-качели и гамаки.

В рамках программы "Инициативное бюджетирование" в этом году будет реализовано 875 проектов. За проекты проголосовали более 88 тыс. жителей. На их реализацию из бюджета области будет выделено 1,5 млрд рублей.

"В этом году в Челябинске будет реализовано 113 инициативных проектов, в общей сложности на них из бюджета области выделено 517 миллионов рублей. Основные работы планируется завершить до 1 августа 2023 года", - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Планируется благоустроить дворовые территории, отремонтировать школьные стадионы, создать новые общественные пространства в "Парковом", сделать новые места отдыха в парке "Сад Победы", продолжится благоустройство сквера "Молодежный " в Чурилово и т.д.

В Магнитогорске в 2023 году будет реализовано 40 инициативных проектов. "Всего поступило 63 проекта, три из них вылетели по причине того, что невозможно было их выполнить. И 60 проектов были вынесены на заседание конкурсной комиссии. Сумма выделенных средств на реализацию этих проектов – 181 млн рублей", - ранее рассказал председатель городского собрания депутатов Александр Морозов.