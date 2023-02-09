Путин: "Мировые бренды уходят из России – ну, всего им доброго!"

Владимир Путин ожидает, что российские бренды заместят иностранные и станут "предметом национальной гордости".

"Некоторые мировые бренды уходят из России, несут огромные убытки от этого. Ну, всего доброго им. Но многие делают это без удовольствия, я лично знаю. Они вынуждены уходить под давлением своих правительств. Ничего не рухнуло, не разваливается. Наши предприниматели подхватывают эти предприятия, направления", - сказал президент России на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

"Нужно сделать так, чтобы российским компаниям было проще наладить сбыт, чтобы продукция стала предметом национальной гордости. Замыкаться на внутреннем рынке – это плохая история, это только пол-успеха. Нужно конкурировать на внешних рынках", - добавил Путин.