09 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Атомстройкомплекс

"Атомстройкомплекс" запустил опрос для жителей новостроек с поощрительными призами

Компания "Атомстройкомплекс" решила выяснить, насколько покупатели квартир удовлетворены качеством их новостроек. Жильцам предлагается трижды пройти опрос, а после стать участником розыгрыша. Первые победители на этой неделе уже получили подарки от российского производителя мебели VERNO, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Предложение о прохождение теста приходит покупателям квартир трижды: сразу после покупки жилья, после вручения ключей и через год после проживания в новом доме. Среди вопросов, интересующих компанию: качество строительства, отделки, а также удобство функциональных и планировочных решений, работа управляющих компаний, отдела продаж и сотрудников, которые занимаются передачей квартир. Собранные ответы помогают "Атомстройкомплексу" скорректировать проектные решения и повысить качество жилья, а также использовать данные по каждому проекту во внутрикорпоративной системе мотивации.

подарочные сертификаты от Атомстройкомплекс(2023)|Фото: Атомстройкомплекс

После завершения опросов, каждый из жильцов может принять участие в розыгрыше. Первый, с участием более чем 450 собственников, состоялся на этой неделе. Все проходит анонимно, а победители выбираются генераторами случайных чисел. В числе подарков в этот раз были – кухонный стол, водоочиститель и угловой удлинитель от российского производителя мебели VERNO.

Следующий розыгрыш пройдет 4 апреля. Подробнее можно узнать на сайте "АСК Бонус".

В "Атомстройкомплексе" отметили, что в рамках программы привилегий "АСК Бонус", все покупатели жилья компании могут рассчитывать на скидки и бонусы от производителей мебели, строительных магазинов, а также образовательных, досуговых и других учреждений города. Это позволяет экономить при обустройстве жилья, а карта привилегий, выдаваемая с ключами, дает возможность принимать участие в закрытых клиентских мероприятиях.

Теги: опрос, исследование, Атомстройкомплекс, новостройка



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