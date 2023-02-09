Генерал Соболев ответил Кадырову, назвав странным его призыв сдаться полякам

Раскритикованный главой Чечни Рамзаном Кадыровым генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что никто "сдаваться полякам" не собирается.

В беседе с НСН Соболев назвал предложение Кадырова "странным". По его словам, с поляками нужно "разобраться" обычным вооружением, но для этого необходимо восстановить вооруженные силы, чтобы они были способны это делать. Соболев подчеркнул, что тогда применять ядерное оружие будет не нужно.

Ранее Кадыров выступил в упреками в адрес Соболева в ответ на его предположения, что Россия не пойдет на столкновение с Польшей, так как при пересечении этой границы начнется прямое противостояние с НАТО, а значит – Третья мировая война. "Если кто-то еще, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдается полякам", - заявил глава ЧР.