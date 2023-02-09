Unilever не исключает свертывание деятельности в России

Британская компания Unilever не исключает, что ей придется прекратить деятельность в России, об этом говорится в годовом отчете группы.

"Хотя потенциальные негативные последствия остаются неопределенными, есть риск того, что деятельность в России будет невозможно продолжать, что приведет к потере объема продаж и прибыли, списанию стоимости активов", - цитируют "Ведомости" отчет Unilever.

В российском подразделении компании работает более 3 тыс. сотрудников, в прошлом году доля российского бизнеса составила в обороте группы 1,4%, в чистой прибыли – 2%. На конец 2022 года активы Unilever в России оценивались в 900 млн евро.

В марте 2022-го Unilever приостановила экспорт продукции в Россию и ее импорт из страны. В компании заявляли, что продолжат поставлять россиянам "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России".

Сейчас у компании в России четыре предприятия, в портфеле активов производство продуктов (соусы, маргарин и майонез, чай) и бытовой химии (шампуни, дезодоранты, чистящие средства). Одно из крупнейших производств находится в Екатеринбурге (концерн "Калина"), здесь производятся товары под брендами "Черный жемчуг", "Чистая линия", "Сто рецептов красоты", "Бархатные ручки" и др.

В прошлом году у Unilever в России сменился руководитель. Компания заявляла, что полностью работу в РФ не свернет, хотя на головные структуры в Великобритании все это время давили власти Украины, требующие ухода группы из РФ.