В полиции опровергли информацию о нападении на учителя в одной из школ Тольятти

Информация о якобы нападении на учителя в одной из школ Тольятти не соответствует действительности, сообщила пресс-служба ГУМВД по Самарской области.

В ведомстве уточнили, что на место выезжала следственно-оперативная группа, и при опросе администрации, учителей и учеников школы данные не подтвердились.

Учебное заведение работает в штатном режиме. Сотрудники полиции устанавливают мужчину, сообщившего недостоверную информацию.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в школе №90 в Тольятти произошло нападение на учителя, якобы он был ранен ножом.