В Артинском районе мужчина зарезал знакомого на глазах его 10-летнего сына

Житель поселка Арти (Свердловская область) зарезал своего знакомого на глазах 10-летнего сына погибшего. Сегодня Артинский городской суд вынес свердловчанину приговор.

Трагедия произошла 27 августа прошлого года около 18.00. Осужденный Глушков во дворе дома по ул. Шутова выпивал спиртное со знакомым. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, постепенно разговор перешел в ссору, в ходе которой осужденный взял у себя в доме нож, вернулся на участок и нанес удар в грудную клетку пострадавшего. Смерть наступила через непродолжительное время а месте происшествия.

Важной деталью дела стало то, что весь конфликт и убийство произошло на глазах ребенка погибшего.

В отношении Глушкова было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 10 лет исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.