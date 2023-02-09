09 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Инфляция с начала года достигла 1%

За период с 31 января по 6 февраля 2023 индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,26%, а с начала года - 101,00% .

Цены на плодоовощную продукцию за неделю увеличились в среднем на 5%, в том числе на огурцы и лук более чем на 10%. Снизились цены на гречку, черный чай, свинину, мясо кур, сосиски, сардельки.

С начала года гречка снизилась в цене на 5%,а сахар-песок, рис и пшено - на 1,5%. Подорожали больше всего овощи и фрукты. Кроме них, сильнее всего выросли цены на проезд в троллейбусе, трамвае и метро - на 5-7%.

В годовом выражении инфляция пока почти не замедляется по сравнению с прошлым годом и составляет  11,72%, заявило накануне Минэкономразвития. В то же время в прошлом году инфляция к этой дате была более 2%, а по итогам года - 12%. Сейчас она 1% с начала года. По прогнозу министерства, инфляция в 2023 году составит 5,5%. Ожидается, что в конце первого квартала инфляция должна существенно снизиться год к году, так как из базы уйдет пик роста цен весной 2022 года.

Теги: инфляция, цены



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