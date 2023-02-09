09 Февраля 2023
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Происшествия В России
Фото: Накануне.ru

В Запорожской области задержаны причастные убийствам представителей властей в Бердянске

Сотрудники правоохранительных органов в Запорожской области задержали группу преступников, члены которой причастны к убийствам представителей властей в Бердянске.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Запорожской области силовыми структурами были установлены исполнитель и соучастники убийства заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушения на убийство коменданта Бердянска Артема Бардина. <...> Также члены группы причастны к подготовке убийства заместителя мэра города Олега Бойко и его супруги, а также взрыва в представительстве партии "Единая Россия" на территории Бердянска", - цитирует ТАСС заявление представителя спецслужб.

Помимо этого, "группа готовила покушение на заместителя главы ВГА Бердянска (Павла) Ищука".

"Данное преступление предотвращено", - подчеркнули в спецслужбах.

Уточняется, что все фигуранты оказались жителями Бердянска, на данный момент они дают признательные показания.

Теги: Запорожская область, спецслужбы, Бердянск



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