Прокуроры Тюменской области за год пресекли 27 000 нарушений закона

Прокуроры Тюменской области пресекли 27 000 нарушений закона в 2022 году, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Под председательством прокурора Тюменской области Владислава Московских состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры. В его работе приняла участие вице-губернатор Ольга Кузнечевских, исполняющий обязанности председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Во время заседания коллегии были подведены итоги за 2022 год. За прошлый год к дисциплинарной ответственности привлечено 6 000 лиц, к административной – 2 000, защищены права более 6 000 граждан, погашена задолженность по заработной плате на сумму 122 млн рублей, деньги получили 1 500 граждан, в сфере ЖКХ по результатам вмешательства прокуратуры выполнен перерасчет платы за к/у на сумму более 287 000 рублей, защищены свыше 500 граждан, мерами прокурорского реагирования восстановлены права более 4 000 детей.

Определены задачи органов прокуратуры Тюменской области на 2023 год.

Кроме того, во время заседания состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников.