09 Февраля 2023
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Фото: nipic.com

За 2022 год в УрФО обнаружили почти 90 нелегальных организаций 

В Уральском федеральном округе только за 2022 год выявили 86 нелегальных финансовых организаций, большая часть из которых маскировалась под ломбарды. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка РФ, 95% из них являются черными кредиторами, две попали в предупредительный список ЦБ в качестве финансовых пирамид, а один как нелегальный профучастник рынка ценных бумаг.

Так называемые "ломбарды" и "комиссионные магазины" являлись компаниями, не прошедшими процедуру легального допуска на финансовый рынок и на деле выдавали людям потребительские займы под залог вещей. Последние выкупить становится практически невозможно - сданное в залог не застраховано, а процентная ставка кредитором может повышаться без предупреждения.

"Нелегальные кредиторы часто работают в интернете, они создают сообщества в социальных сетях, где обещают "частные займы под расписку", "деньги на выгодных условиях" и тому подобное. Их объединяет то, что они не имеют разрешения Банка России на осуществление финансовой деятельности, а значит их работа никем не регулируется и не контролируется. Обращаться к ним за деньгами опасно: "черные кредиторы" могут завышать проценты за пользование деньгами, взыскивать долги незаконными методами, а также произвольно менять условия договоров, из-за чего потребители оказываются должниками неожиданно для себя", – поясняет начальник управления противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Больше всего подобных организаций было выявлено в Челябинской области - 38. На втором месте антирейтинга - Свердловская область с 21 выявленным случаем. Еще 13 было обнаружено в Тюменской, 7 - в ХМАО-Югре и по 2 на Ямале и в Курганской области.

Финансовые пирамиды были обнаружены именно на Среднем Урале и в ХМАО. Мошенники предлагали вкладывать сбережения в некие кооперативы (КПК), завлекая гарантированным доходом, что запрещено законодательством. Однако у таких организаций отсутствуют доказательства ведения коммерческой деятельности и разрешения регулятора.

Еще одна компания выдавала себя за брокера - профессионального участника рынка ценных бумаг. Организация имела представительства в разных регионах страны, в том числе и в Тюменской области.

На сегодняшний день в предупредительном списке Центробанка РФ находится более 8 тыс. строк: свыше 200 организаций имеют "прописку" в УрФО.

Теги: УрФО, ломбард, организация



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