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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Прокуратура займется подростками, осквернившими "Вечный огонь" на Урале

Прокуратура проверяет информацию об осквернении символа воинской славы в уральском городе Краснотурьинск.
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Напомним, инцидент произошел 6 февраля: трое подростков поджигали пакеты на мемориале "Вечный огонь". Угомонились школьники только после замечания прохожей. При этом их действия успели попасть на камеры видеонаблюдения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сейчас по факту случившегося начата проверка. Речь может идти об осквернении символа воинской славы. Будут установлены все обстоятельства.

Прокуроры дадут свою оценку как действиям законных представителей подростков, так и органов системы профилактики. Как заверили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры.

Ранее действия подростков прокомментировал заместитель главы Краснотурьинска Александр Катаев. Между тем, в полиции уже выяснили личности юных хулиганов: оказалось, что они стоят на учете в ПДН.

Теги: прокуратура, подростки, Вечный огонь, Краснотурьинск



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