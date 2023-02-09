09 Февраля 2023
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Общество В России
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Царев призвал продумать последствия отказа от украинского гражданства

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе от украинского гражданства жителям новых регионов. От него можно будет оперативно избавиться, если подать соответствующее заявление в МВД или его территориальный орган. Однако новый порядок вызывает вопросы, пишет экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев.

Согласно законопроекту, после отказа от украинского гражданства запрещается использовать документы, которые подтверждают его или содержат указание на него. Если будет обнаружено, что податель заявления не соблюдает взятые на себя обязательства, то МВД обратится в ФСБ. И заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве автоматически признают недействительным. Повторную попытку отказа от гражданства Украины можно будет совершить только через десять лет с момента вынесения такого заключения.

Законопроект правильный, но вводит непропорционально суровое наказание, считает Царев. Вполне возможно, что закон будет работать в отношении всех, кто приобрел гражданство России ранее, например жителей Донбасса и Крыма, хотя подавать заявления о выходе из гражданства Украины жителям этих регионов не надо было. Вероятно, особенно тщательно будут следить за теми, кто, имея на руках украинский паспорт, станет госслужащим. И в этом отношении инициатива оправданная. Но можно отметить некоторую непоследовательность в действиях власти.

"Сначала оставили жителям новых территорий украинские паспорта, а теперь будут за них наказывать", - пишет он.

Если у человека из нового региона умерли жившие на Украине родители, то оформить наследство он может только по украинскому паспорту. И таких ситуаций множество, отмечает экс-депутат Рады.

Член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов подчеркивает, что отказ от гражданства - это не формальность, а именно сознательный отказ от прав и обязанностей гражданина другой страны. И человек должен соблюдать взятые на себя обязательства. Потому и устанавливается наказание.

Но Царев призывает все обдумать.

"Я не критикую закон. Закон, регламентирующий получение и пользование российским паспортом украинскими гражданами, нужен. Важно, чтобы депутаты правильно доработали закон ко второму чтению", - заключил он.

Проблема еще и в том, что процесс получения российского паспорта в новых регионах идет крайне медленно и только недавно в них стали ставить местную прописку.

Теги: гражданство, Олег Царев



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