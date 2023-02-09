Ивана Сафронова уволили с поста советника главы Роскосмоса

Бывший специальный корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов уволен с должности советника главы Роскосмоса, передают российские СМИ со ссылкой на представителя госкорпорации.

Ранее Сафронов был осужден на 22 года за госизмену. Он не признал вину. Пока шли следствие и судебный процесс, Сафронов оставался советником главы Роскосмоса. Руководивший на тот момент госкорпорацией Дмитрий Рогозин заявлял, что не будет увольнять Сафронова как минимум до оглашения приговора. В итоге Рогозина самого уволили в июле, а приговор Сафронову вынесли в начале сентября. Сейчас пост главы Роскосмоса занимает Юрий Борисов, бывший вице-премьер российского правительства.

Дело Сафронова было засекречено, периодически в прессе появлялись только отрывочные сведения о том, что стало причиной расследования. Известно, что дело было связано с периодом, когда Сафронов еще работал журналистом.