09 Февраля 2023
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Фото: www.molurist.ru

СК займется расследованием расстрела троих российских военнопленных

Следственный комитет РФ займется расследованием расстрела вооруженными формированиями Украины, предположительно, российских военнопленных.

Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, в интернете появилось видео, на котором видно, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих российских военнопленных.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку, заявили в ведомстве. Будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее омбудсмен ЛНР потребовала от международных организаций провести расследование после появления видео расстрела российских пленных.

В декабре сообщалось, что ООН ведет расследование видеозаписи казни российских военнопленных, которая появилось в интернете месяцем ранее.

Теги: военнопленные, расстрел, ск рф



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