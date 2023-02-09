СК займется расследованием расстрела троих российских военнопленных

Следственный комитет РФ займется расследованием расстрела вооруженными формированиями Украины, предположительно, российских военнопленных.

Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, в интернете появилось видео, на котором видно, как украинские националисты расстреливают в упор, предположительно, троих российских военнопленных.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку, заявили в ведомстве. Будет установлен круг лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее омбудсмен ЛНР потребовала от международных организаций провести расследование после появления видео расстрела российских пленных.

В декабре сообщалось, что ООН ведет расследование видеозаписи казни российских военнопленных, которая появилось в интернете месяцем ранее.