Депутаты Госдумы предложили законодательно закрепить ежегодный доклад о реализации государственной культурной политики

Группа депутатов Госдумы предложила внести изменения в закон о культуре.

Недавним указом президента о внесении изменений в Основы государственной культурной политики определено, что оценка хода и результатов реализации государственной культурной политики отражается в ежегодном государственном докладе о состоянии культуры в стране. Его представляет Правительство РФ обеим палатам парламента, а также секретарь Совета безопасности РФ президенту России.

Проект направлен на то, чтобы внести соответствующее изменение и в закон о культуре.