09 Февраля 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: t.me/USEmbRussia

В МИД РФ прокомментировали возможность завершения СВО в этом году

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали возможность завершения СВО в этом году.

" Многократно на разных уровнях произносилось официальными лицами с нашей стороны: цели СВО будут достигнуты в полном объеме. Коллективный Запад постоянно стремится этому помешать. Ситуация загоняется все глубже, в тяжелейший кризис, в котором оказалась европейская и мировая система безопасности. Мы не видим готовности даже к альтернативному взгляду. На сегодня я не вижу каких-либо перспектив для запуска позитивного дипломатического процесса", - заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он назвал западные страны, ведущие разговоры о вооружении Украины, "группой ненавистников России".

Перспектив диалога с США Рябков тоже не видит никаких.

"Диалог с США идет фрагментарно по отдельным вопросам, остальные отношения заморожены. Кризис в наших отношениях глубочайший. Не думаю, что в среднесрочной перспективе мы увидим тенденцию к улучшению двусторонних отношений, предпосылок к этому нет. В США сформировался политический консенсус по отношению к России", - сказал дипломат.

Теги: сво, мид рф, сша, украина



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