Трамвай в Академический запустят на 3 месяца позже запланированного

09 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: управление общественных связей УГМК

Трамвай в Академический запустят на 3 месяца позже запланированного

Трамваи в Академический район Екатеринбурга будут запущены в ноябре текущего года. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе главы города.

Напомним, изначально планировалось завершить объект к концу 2024 года. Однако в январе градоначальник Алексей Орлов заявил, что перед подрядчиком стоит задача запустить ветку к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в августе этого года. На тот момент работы были выполнены на треть.

По новым путям будет ездить 20 новых трехсекционных трамваев. На их закупку городу потребуется порядка 3 млрд рублей.

Церемония закладки первой шпалы трамвайной линии состоялась в июле 2021 года.

В конце прошлого месяца стартовали общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории для запуска трамвая между Академическим районом и Широкой речкой. Трамвайная линия протяженностью в 4,2 км пройдет по проспекту Академика Сахарова и улицам Хрустальногорской и Евгения Савкова. Депо и разворотное кольцо расположатся на Широкой речке северо-восточнее уже имеющейся подстанции "Рябина". Обсуждения пройдут до 17 февраля включительно.

Теги: трамвай, Академический, 300-летие, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети