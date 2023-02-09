Трамвай в Академический запустят на 3 месяца позже запланированного

Трамваи в Академический район Екатеринбурга будут запущены в ноябре текущего года. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе главы города.

Напомним, изначально планировалось завершить объект к концу 2024 года. Однако в январе градоначальник Алексей Орлов заявил, что перед подрядчиком стоит задача запустить ветку к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в августе этого года. На тот момент работы были выполнены на треть.

По новым путям будет ездить 20 новых трехсекционных трамваев. На их закупку городу потребуется порядка 3 млрд рублей.

Церемония закладки первой шпалы трамвайной линии состоялась в июле 2021 года.

В конце прошлого месяца стартовали общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории для запуска трамвая между Академическим районом и Широкой речкой. Трамвайная линия протяженностью в 4,2 км пройдет по проспекту Академика Сахарова и улицам Хрустальногорской и Евгения Савкова. Депо и разворотное кольцо расположатся на Широкой речке северо-восточнее уже имеющейся подстанции "Рябина". Обсуждения пройдут до 17 февраля включительно.