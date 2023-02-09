США в соцсетях приглашают россиян выехать за границу, в том числе для обучения – МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали сообщения о дипломатической ноте, которая накануне была передана посольству США в Москве.

"В ноте речь идет о предупреждении американской стороны о неприемлемой практике посольства в РФ по использованию соцсетей в русле вмешательства в наши внутренние дела. Нас не устраивает рекрутирование или, говоря более приземленно, приглашение российских граждан, молодежи к выезду за границу, в том числе в образовательных целях", - сообщил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков не ответил на вопрос о своих первых впечатлениях от общения с новым послом США в РФ Линн Трейси. На прошлой неделе она вступила в должность и получила верительные грамоты в МИД РФ.