09 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков прокомментировал запись разговора якобы Путина с Плотницким

В Кремле прокомментировали запись разговора якобы президента РФ Владимира Путина с бывшим главой ЛНР Игорем Плотницким.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть достоверность опубликованного разговора.

"Но там не говорится ни слова про вооружение", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее на пресс-конференции в Гааге по новым итогам расследования катастрофы MH17 в 2014 году была воспроизведена якобы запись телефонной беседы Плотницкого с Путиным от 2017 года. Разговор не касался малайзийского Boeing, он был в общем про обстановку в ЛНР и обострение ситуации. При этом, по утверждению следователей, это свидетельствует о причастности президента РФ к событиям на востоке Украины в целом.

Международная группа следователей заявила, что "есть веские основания полагать", что президент России Владимир Путин "решил поставить" ракетный комплекс "Бук", из которого, предположительно, был сбит самолет, в зону конфликта. При этом в прокуратуре Нидерландов считают, что Путин обладает иммунитетом как глава государства, поэтому он не может подвергнуться судебному преследованию по делу о крушении малазийского самолета.

Теги: песков, путин, плотницкий



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