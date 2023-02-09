09 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Умер последний председатель совета министров РСФСР Иван Силаев

Стало известно о смерти последнего председателя совета министров РСФСР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, директора Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в 1970-74 гг. Ивана Силаева. Ему было 92 года.

"Объединенная авиастроительная корпорация", соболезнуя родным Силаева, приводит факты из его биографии. Силаев родился в 1930 г. После окончания Казанского авиационного института в 1954 г. он поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – филиал ПАО "ОАК" – НАЗ "Сокол"), где прошел путь от мастера до директора предприятия. Силаев внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства.

При освоении серийного производства цельносварного самолета МиГ-25 под руководством Силаева инженерно-техническими специалистами завода были разработаны новейшие технологии, внедрен комплекс уникального сварочного, механообрабатывающего, кузнечно-прессового и штамповочного оборудования, создан мощный лабораторно-исследовательский комплекс для отработки и оценки эффективности функционирования самолетных бортовых систем.

В 1974 г. Силаев был переведен в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР. В 1985-90 гг. занимал должность заместителя председателя Совета Министров СССР, в 1990-91 гг. – председателя Совета Министров РСФСР.

Иван Силаев(2023)|Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

Теги: Иван Силаев, ОАК, Совет министров РСФСР



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