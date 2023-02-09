В Академическом районе Екатеринбурга появилась новая улица

В Екатеринбурге появилась новая улица. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, новый элемент улично-дорожной сети расположен в Академическом районе. Он проходит от улицы Вильгельма де Генина, пересекая улицы Владимира Букина и Архитектора Белянкина, и доходит до улицы Суходольской.

Новую улицу решили назвать в честь российского юриста и государственного деятеля Вениамина Яковлева. Он внес неоценимый вклад в развитие российской правовой системы, в частности, в формирование системы арбитражных судов РФ.

В 1953 году Яковлев окончил Свердловский юридический институт (ныне – Уральский государственный юридический университет). А ровно год назад, 9 февраля 2022 года, вузу было присвоено его имя.