Тюменская область на третьем месте среди российских регионов по качеству жизни

Тюменская область в Рейтинге качества жизни 2022 года заняла третье место после Москвы и Санкт-Петербурга среди всех российских регионов, сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области со ссылкой на данный Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Кроме того, по качеству жизни регион занимает первое место среди субъектов Уральского Федерального округа.

Рейтинг запущен в рамках реализации Национальной социальной инициативы комплекса региональных и федеральных мер по улучшению качества жизни россиян в 10 сферах: медицинское обслуживание; чистота и экология; государственные услуги и сервисы; образование и развитие; инклюзивность и равенство; возможности для работы и своего дела; жилье и инфраструктура; безопасность; потребление и досуг; социальная защита.

Отметим, что регион не впервые демонстрирует столь высокие результаты. По итогам 2021 года Тюменская область была на втором месте после Москвы.

При составлении рейтинга эксперты принимали во внимание 161 показатель качества жизни, почти половина из которых — опросные, то есть высказывались по ним сами жители. В АСИ отмечают, что на результат рейтинга влияет не столько обеспеченность регионов финансами, сколько принимаемые главами субъектов управленческие решения.