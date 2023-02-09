09 Февраля 2023
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Образование В России
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Школьные "уроки патриотизма" могут распространить на родителей

Министерству просвещения России предложат распространить так называемые "Разговоры о важном" на родителей школьников. Проводить им такие уроки "политинформации" предлагается на родительских собраниях.

Во время расширенного заседания комитета Госдумы по просвещению представители Национальной родительской ассоциации отметили, что занятия "Разговоры о важном" необходимо расширить и для родителей - сделать тематические родительские собрания, где обсуждают не только "покупку штор".

"Хорошая идея. Мы как раз в результате нашей встречи предложим. В министерство (просвещения - ред.) направим такое предложение - "Разговоры о важном" для родителей... Тогда может и ходить будут охотнее на родительские собрания", - цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы по просвещению Ольгу Казакову ("Единая Россия").

"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников мнения, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.

Теги: разговоры о главном, родители, родительское собрание, госдума, ольга казакова



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