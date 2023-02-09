Гендиректор МАГАТЭ прилетает сегодня в Москву

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прилетает в Москву сегодня. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Как сообщалось, Гросси предложил новые идеи по защитной зоне Запорожской АЭС. Как заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Россия на консультациях с ним в Москве намерена определиться, насколько они отвечают интересам дела.

Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует встречаться с Гросси, когда тот приедет в столицу.