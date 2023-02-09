Лишение уклонистов гражданства усложнит их наказание - Клишас

Теоретическое лишение гражданства россиян, скрывающихся от мобилизации, сделает их привлечение к ответственности чрезвычайно сложным, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор высказался о радикальных инициативах, которые сегодня выдвигают в том числе и его коллеги.

"Я понимаю, что градус дискуссий у нас сегодня выше, чем обычно. Очень многие блогеры, комментаторы пытаются получить одобрение определенных слоев населения, высказывая радикальные идеи. Это началось еще в пандемию — все стали экспертами в том, как правильно бороться с ковидом. Потом началась СВО, и "вирусологи" переквалифицировались в "военных экспертов". А теперь они еще и большие "специалисты" по правам человека. Но к чему ведут их предложения, даже в юридическом смысле?" – говорит Клишас в интервью изданию "Аргументы и факты".

"Представьте себе, что вы лишите кого-то гражданства. Например, человека, который сбежал от мобилизации. Чего вы добьетесь таким образом? Никакой обязанности в дальнейшем соблюдать российские законы и Конституцию у него уже не будет. К ответственности его привлечь будет чрезвычайно сложно. Вы сильно облегчите ему получение вида на жительство в чужом государстве или даже паспорта этого государства. Это вы так его наказали?!" – возмущается Клишас.