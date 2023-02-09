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Общество Свердловская область
Фото: t.me/incident_krasnoturinsk

В Краснотурьинске нашли детей, кидавших в Вечный огонь пакеты

Сотрудники полиции нашли троих подростков, поджигавших в Вечном огне пакеты. Инцидент произошел 6 февраля в Краснотурьинске. Угомонились школьники только после замечаний прохожей, однако их действия уже успели попасть на камеры видеонаблюдения.

"Сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Краснотурьинска установили личности трех подростов, которые накануне устроили хулиганскую выходку у Вечного огня. "Шалунами" оказались 11-летние двойняшки, брат и сестра из местной коррекционной школы, а также их ровесница из школы №1. Первые двое подростков воспитываются мамой и отчимом. Третий школьник – только матерью, отец с семьей не проживает", - рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, брат с сестрой уже состояли на учете в ПДН за жестокое обращения с животными. Сегодня в присутствии их законных представителей детей будут опрашивать.

"Представители МВД намерены завести административное дело в отношении родителей по статье 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - добавил Горелых.

Напомним, что действия подростков прокомментировал и заместитель главы города Александр Катаев. По его словам, ответственность в первую очередь лежит на родителях, которые "недорассказали, недовоспитали, недоглядели". Сами же дети не делали это со зла или по сговору, а просто потому, что не осознавали весь вес своих действий.

Теги: подростки, дети, Краснотурьинск, Вечный огонь



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Ранее 09.02.2023 10:58 Мск В Краснотурьинске дети жгли пакеты над Вечным огнем


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