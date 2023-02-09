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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"Финансово мы закреплены": глава фонда капремонта о работах в "Доме Уралплана"

Гендиректор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов прокомментировал ситуацию с капремонтом домов-памятников в Екатеринбурге.

Напомним, это пилотный проект. В него вошли пять домов – объектов культурного наследия, в том числе "Дом Уралплана" на Пушкина, 14, ремонт которого значительно затянулся.

Как рассказал Суханов на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, почти по всем пяти домам удалось заключить контракты.

"У нас остался только дом на Физкультурников, 30, который сегодня находится в стадии контрактования. Мы объявили на него конкурс, ждем, кто заявится. Остальные четыре дома, которые шли по пилотному проекту, уже заходят в стадию реализации строительно-монтажных работ", - рассказал руководитель свердловского фонда капремонта.

По его словам, в этом году планируется объявление проектно-сметной документации еще на пять-шесть таких домов.

капитальный ремонт, капремонт, строительные леса, балкон, фасад(2019)|Фото: Накануне.RU

"Но стоимость ПСД, что бы там ни говорили, она выше на порядок… Потому что мы не можем избежать таких моментов, которые есть в федеральном законе: это авторский надзор, технадзор, прохождение государственной исторической экспертизы. А одна экспертиза стоит дороже, чем проектирование простого дома! И все ложится в эту стоимость. И самое неприятное, что финансирование – за счет "котла" этого дома. То есть мы, проводя эту работу, уменьшаем размер денег, которые можно было бы потратить на ремонт этих памятников. Говорил и всегда говорю: без дополнительных источников финансирования ремонтировать памятники в существующих сметах невозможно. Надо искать дополнительные источники", - отметил Суханов.

Отвечая на вопрос Накануне.RU о "Доме Уралплана", он пояснил, что подрядчик там уже определен.

"Финансово мы закреплены. Там будут работы", - заверил Суханов.

Напомним, также сегодня он прокомментировал изменения правил капремонта и его оплаты, которые планируется принять в регионе. Кроме этого, глава фонда ответил всем уральцам, которым не понравилось резкое повышение тарифа на капремонт.

Теги: Дом Уралплана, капремонт, подрядчик, контракт



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