09 Февраля 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре предприниматель возместил в бюджет 90 миллионов рублей налогов и штрафов

В Югре руководитель торговой организации, занимающейся продажей подъемно-транспортного оборудования, уклонился от уплаты налогов на прибыль организации на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР региона.

Следователями было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе следствия предприниматель возместил нанесенный бюджету ущерб и выплатил штрафы и пени. Общая сумма средств, возвращенных в бюджет превысила 90 млн руб.

После возвращения денег уголовное дело было прекращено, а подозреваемый – освобожден от уголовной ответственности. В СКР уточняют, что целью уголовного преследования за налоговые преступления не является изоляция неплательщика налогов от общества. В первую очередь оно направлено на восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денег в казну.

Теги: штраф, налоги, предприниматель



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