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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы отложил закрытие единственной аптеки в уральском селе Квашнинское

Жители села Квашнинское (Свердловская область, Камышловский район) не останутся без аптеки. Напомним, что единственную аптеку, работающую в селе с 1963 года, хотели закрыть с 1 марта, однако, после вмешательства депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова, данный вопрос был отложен.

По словам парламентария, аптека является муниципальной, а город закрывает все убыточные аптеки в районе. Однако без лекарств граждане не останутся - лекарства в том же ассортименте начнут продавать на базе сельского ФАПа. В данном случае возникает другой вопрос - для открытия аптек и продажи медикаментов на базе ФАПа нужно лицензирование, что само по себе является довольно длительным процессом.

"Переговорил с главой Камышлова Алексеем Половниковым. Решили так. При необходимости я окажу содействий Камышловскому району с ускорением лицензирования Квашнинского ФАПа. В свою очередь Алексей Владимирович не будет закрывать муниципальную аптеку до момента старта продаж лекарств в ФАПе. Вопрос продолжаю держать на контроле", - добавил Иванов.

Напомним, что по словам самих сельчан, аптека пользуется спросом и в случае закрытия жителям Квашнинского придется ехать в райцентр в 30-35 км.

Ранее Накануне.RU попыталось выяснить, насколько серьезной становится проблема дефицита лекарств и какие препараты уже исчезают с прилавков.

Теги: Госдума, Квашнинское, аптека, Иванов



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Ранее 08.02.2023 12:45 Мск Около тысячи уральцев оставляют без единственной аптеки, работавшей с 1963 года


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