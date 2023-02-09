Число погибших при взрыве газа в Новосибирске возросло до трех

Число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Новосибирске возросло до трех.

"На месте ЧП обнаружено тело третьего погибшего", - сообщили ТАСС в медицинских службах.

Под завалами, предположительно, могут быть семь человек.

Ранее мэр города Анатолий Локоть сообщил, что неизвестна судьба 11 жителей дома. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой центрального аппарата министерства.