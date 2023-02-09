09 Февраля 2023
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Общество Москва
Фото:instagram.com/volkonskaya.reshetova

У Третьяковской галереи сменился гендиректор

У Третьяковской галереи сменился генеральный директор. У Зельфиры Трегуловой завершился трудовой контракт, Минкультуры не стало его продлять. Теперь пост займет Елена Проничева, последние два года она возглавляла Политехнический музей (а еще – по данным Telegram-каналов – является дочерью бывшего главы Погранслужбы ФСБ РФ Владимира Проничева).
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В Минкультуры не сообщили, почему не стали продлевать контракт с Трегуловой, которая возглавляла музей с 2015 года. В этот период с музеем и его экспонатами произошло несколько громких скандалов. В 2018-м была повреждена картина "Иван Грозный и сын его Иван" кисти Ильи Репина, в 2019-м среди бела дня мужчина чуть не украл полотно Куинджи, а в Екатеринбурге на выездной выставке охранник музея подрисовал ручкой глаза картине ученицы Малевича. Также было несколько скандалов с возможной коррупционной составляющей.

Теги: третьяковская галерея, генеральный директор, зельфира трегулова, елена проничева



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