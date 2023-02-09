В Челябинске одному из участников массовой драки в школе предъявили обвинение в хулиганстве

В Челябинске 18-летнему местному жителю предъявлено обвинение в хулиганстве после массовой драки в образовательном центре №5, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Он задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Еще трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет подозреваются в хулиганстве.

Напомним, по словам очевидцев, утром 8 февраля в школу забежали несколько человек, они были в масках, с молотками и, возможно, травматическим оружием. Вооруженные люди напали на троих парней, после чего выбежали из школы. По версии следствия, драка произошла между двумя группами подростков на почве бытового конфликта, но по другим данным, он мог носить межнациональный характер. Участники потасовки являются старшеклассниками. В лечебное учреждение поступили трое пострадавших с побоями. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Участников драки задержали в квартире. У нападавших были изъяты аэрозольный пистолет, молотки, пневматическая винтовка.