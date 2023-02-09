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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава свердловского фонда капремонта о повышении тарифа: "Другого варианта нет"

Гендиректор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов ответил всем уральцам, которым не понравилось резкое повышение тарифа на капремонт.
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Напомним, сначала свердловчане создали петицию против повышения тарифа на капремонт. А на следующей неделе в Екатеринбурге запланирована акция против резкого роста цен на него и услуги ЖКХ.

Сегодня на пресс-конференции в уральской столице Суханов попробовал объяснить необходимость повышения.

"Был вариант либо сокращать объемы работ, потому что та работа, которую мы делали за миллион, сегодня стоит миллион четыреста. А раз мы не поднимаем стоимость платы за капитальный ремонт, тогда должны сократить объемы. Ну, чудес же не бывает, это же математика. И самое неприятное: я ведь тоже понимаю, что наши с вами зарплаты и доходы не растут в таком процентном отношении", - заявил глава свердловского фонда капремонта.

Чиновник отметил, что принятое решение о повышении было "действительно непростым".

"Если бы этого не было, мы бы выполняли меньше работ. Другого варианта нет", - добавил Станислав Суханов.

Как сообщало Накануне.RU, также сегодня он прокомментировал изменения правил капремонта и его оплаты, которые планируется принять в регионе.

Теги: тариф, капремонт, повышение, Свердловская область



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