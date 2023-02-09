В Лангепасе осудили двух полицейских, которые вымогали взятку у вора

В Лангепасе вынесен приговор двум бывшим оперуполномоченным ОМВД, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В зависимости от роли, их обвиняют в получении взятки за незаконные действия и в пособничестве в получении взятки.

Преступление было совершено в декабре 2020 года. Один из подсудимых, находясь на службе, при проведении доследственной проверки по заявлению о хищении мобильного телефона, потребовал от вора взятку за непривлечение к уголовной ответственности. Его коллега убеждал вора в необходимости передачи денег.

Суд приговорил одного сотрудника полиции к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Пособник осужден к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также им назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.