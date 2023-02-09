В Краснотурьинске дети жгли пакеты над Вечным огнем

В Краснотурьинске на камеры видеонаблюдения попали подростки, решившие "поиграть" с Вечным огнем. Как утверждает очевидец произошедшего, дети жгли пакеты, а на все замечания хамили.

Инцидент произошел еще 6 февраля около 21.00 на улице Бульвар Мира. По словам очевидца, чей рассказ опубликовал паблик "Инцидент Краснотурьинск", местная жительница увидела, как трое 12-летних ребят (2 девочки и один мальчик) стоят на Вечном огне, поджигают пакеты и кидают их внутрь. На замечание от незнакомки школьники ответили, что ничего плохого не сделали.

"Когда я стала заставлять их убирать то, что они напакостили...одна из девочек заявила, что ничего они убирать не будут. Спросила, неужели им не стыдно? Ответили - нет. В ответ я припугнула, что их сфотографирую и завтра они будут красоваться во всех новостях Краснотурьинска... только это подействовало. С великой неохотой они выгребли и тут же бросили около...опять заставила их отнести, выкинуть в урну. Я была в полном шоке. Никак не укладывается в голове. Неужели это наше будущее? У меня также растут дети, но им я с самого маленького возраста внушала, что мы обязаны чтить память тех, кто нам дал мирное небо", - поделилась подписчица паблика.

К размышлениям над действиями подростков присоединился и заместитель главы города Александр Катаев. По его словам, ответственность в первую очередь лежит на родителях, которые "недорассказали, недовоспитали, недоглядели". Сами же дети не делали это со зла или по сговору, а просто потому, что не осознавали весь вес своих действий.

"Еще не поздно. Уверен, что исправятся, если родители (а они их, конечно же, узнали) возьмутся за это прямо сейчас. Двое прохожих, не сбавивших шаг, не остановившихся и даже не обративших внимание. Надеюсь, что таких не много. Девушка, судя по ее посту в соцсетях, не знавшая этих детей. Не поленилась, подошла, объяснила и убедилась, что её услышали. Таким должен быть каждый из нас!" - написал в своих соцсетях Катаев.

В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что уже проверяют информацию.