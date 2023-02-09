Комитет Госдумы по просвещению призвал вернуть в школу черчение

В школьную образовательную программу необходимо вернуть черчение. С таким предложением обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову члены комитета Госдумы по просвещению, пишут "Известия" со ссылкой на документ.

В нем отмечается, что в связи с западными санкциями критически важным становится возрождение и развитие тяжелой промышленности и машиностроения, что требует большого количества квалифицированных технических специалистов в данной области. Депутаты считают, что черчение закладывает у детей навыки пространственного и творческого мышления и просто необходим для подготовки инженерных кадров. И эту инициативу поддерживают в вузах, где студентам необходим этот предмет.

Первый зампред комитета Яна Лантратова отмечает, что студенты, выбирающие технические специальности, после первого года обучения зачастую переводятся на другие, так как программы по черчению для них становятся непосильными.

В прошлом году вернуть в школу черчение призвал парламент Крыма. В обращении говорилось, что без этого невозможно инженерное образование, и оно "формирует аналитические, созидательные, комбинаторные компоненты мышления и является основным источником развития статических и динамических пространственных представлений обучающихся". Это предложение осталось без ответа.

Ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов сетует, что сейчас многие студенты вообще не имеют пространственного мышления. Они не могут отобразить в проекциях даже спичечный коробок.

"Без черчения нельзя воспитать инженера, это его язык", — подчеркнул он.

Черчение изучалось в советской школе с 1930-х годов. В 2000-х его сократили до минимума, затем предмет стал факультативным, а в 2019 году и вовсе исключили из школьной программы. Проблема в том, что компьютерные технологии будто бы не требуют обучения черчению, так как современные чертежи выполняются на компьютере. Это аналогично тому, что детей можно не учить ни математике, ни языку, раз на компьютерах можно считать и набирать текст. Еще одна проблема - недостаток учителей. Сегодня в России, по официальной статистике, всего 15 тыс. учителей черчения, то есть меньше, чем один, на две школы.