09 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Британский министр ответил на просьбу Зеленского словами "нет гребаных самолетов", - СМИ

В правительстве Великобритании сомневаются в возможности передать Украине истребители, несмотря на поручение премьера Риши Сунака министру обороны рассмотреть такой вариант. Об этом пишет газета iNews (приложение к The Independent).

"У нас нет никаких гребаных самолетов, которые можно было бы отправить [Украине]!" — заявил изданию один из членов кабинета министров. Так он отреагировал на просьбу президента Украины поставить истребители Киеву.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с Сунаком 8 февраля. Премьер Британии предложил тренировать украинских летчиков на случай, если будут одобрены поставки западных истребителей. Ранее Сунак заявил, что Великобритания не исключает возможность отправки Украине боевой авиации.

Sky News сообщил, что данным заявлением остались недовольны в британских ВВС. Там отметили, что истребители Typhoon подходят только для обучения пилотов, но не для боевых действий, а передать F-35 невозможно из-за секретности технологий. Кроме того, в самих ВВС Великобритании пилоты стоят в очереди много лет, чтобы начать тренировки.

Теги: великобритания, истребители, зеленский



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