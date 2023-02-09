Глава свердловского фонда капремонта объяснил, почему платить придется и жильцам новостроек

Генеральный директор фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов прокомментировал изменения правил капремонта и его оплаты, которые планируется принять в регионе.

Напомним, уже с 1 марта правила оплаты за капремонт на Среднем Урале могут измениться. Особенно сильно это заметят жильцы новостроек, для которых трехгодичная отсрочка от платы может исчезнуть, и они начнут оплачивать строку с капитальным ремонтом уже через полгода после сдачи дома в эксплуатацию.

Как заявил Суханов на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, он видел разные комментарии по этой законодательной новелле – "что чуть ли дыру в фонде капитального ремонта дисбаланс покрывает".

"Во-первых, комментировать сегодня пока рановато, потому что этот закон еще не принят. Но поймите правильно: фонд капитального ремонта Свердловской области этих денег не увидит вообще. Потому что 99% вновь введенных домов – это спецсчета. У них изменяется период – им не дают мораторий начисления три года, они будут начислять через полгода попадания в программу. Но они же будут на свой счет копить, и я к этим деньгам, как генеральный директор фонда капремонта Свердловской области, не имею никакого отношения", - пояснил чиновник.

Он отметил, что фонд не является инициатором данного закона.

"Это было право субъекта – давать мораторий или не давать. Наверное, министерство энергетики, как разработчик в том числе, какие-то пояснения по этому вопросу даст. А так как я этих денег не увижу, никаких интересов с точки зрения фонда не имею. Я всегда говорил, что новые дома должны быть на спецсчете, это абсолютно нормально. Зачем новому дому приходить в фонд капремонта и ждать 30 лет? У вас дом новый, собирайте деньги и распоряжайтесь ими сами. Что хотите делать – то и делайте. Это ваше право", - добавил Станислав Суханов.