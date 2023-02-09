09 Февраля 2023
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Политика В России Северо-Кавказский ФО
Фото: t.me/RKadyrov_95

Кадыров призвал не бояться развязать Третью мировую войну

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не бояться развязать Третью мировую войну. А военных, которые опасаются такой войны, он обвинил в трусости.

Поводом для резкой критики стали слова генерала Виктора Соболева. Член комитета Госдумы по обороне, представитель КПРФ Соболев усомнился в том, что России нужно пересекать границу с Польшей в ходе СВО. Потому что при пересечении этой границы начнется прямое противостояние с НАТО, а значит – Третья мировая война.

Кадыров называет позицию Соболева "страусиной".

"Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа?" – пишет глава Чечни в своем Telegram-канале.

"Если кто-то ещё, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдаётся полякам, а не ведёт проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства", - добавил Кадыров.

Заочное противостояние Кадырова и Соболева началось после того, как депутат предложил брить бороды всем военнослужащим в зоне СВО, а чеченские силовики сочли это невозможным для себя.

Теги: рамзан кадыров, третья мировая война, виктор соболев



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