Сенатор от Югры призвал не соглашаться на унизительные требования МОК

09 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ДНР освободят в ближайшие месяцы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Спорт В России За рубежом
Фото: paris2024.org / Оргкомитет Олимпиады-2024

Сенатор от Югры призвал не соглашаться на унизительные требования МОК

Выступление российских спортсменов под белым флагом - это унижение России. Этого допустить нельзя. Так считает сенатор от Югры, мастер спорта по пауэрлифтингу Эдуард Исаков.

Через спорт Запад давит на российское общество, на государство, предъявляя неприемлемые требования. На фронте наши бойцы сражаются, рискуя жизнью, за освобождение российских территорий. Они гордо несут несут российский флаг на своих шевронах. Предприятия помогают фронту. Но то же самое должно быть и со спортом - он неотделим от страны. Спортсмены, их тренеры, спортивные федерации должны сделать только один выбор - послать далеко требования МОК и МПК, уверен сенатор. Тем самым они поддержат и наших бойцов.

"Условие выступления на международных соревнованиях может быть только одно - под своим флагом, со своим гимном и с Российской командой. Только так и никак иначе", - призвал Исаков.

Ранее многие эксперты и политики возмутились согласием президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова выступать без флага, герба и гимна.

Накануне президент МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены, согласившиеся на унизительные условия МОК, могут выступать в команде беженцев. Данное предложение выдвинула мэр Парижа, где пройдут Олимпийские игры 2024 года.

"Это отвратительная идея президента МОК Томаса Баха, выросшего в пораженческой атмосфере после разгрома фашистской Германии. Именно поэтому он одержим идеей вредить России и жаждет увидеть пленных русских, хотя бы русских атлетов под белым флагом МОК с радужными кольцами", - пишет доктор культурологии Алексей Кыласов.

Теги: олимпиада, спорт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети