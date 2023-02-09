Сенатор от Югры призвал не соглашаться на унизительные требования МОК

Выступление российских спортсменов под белым флагом - это унижение России. Этого допустить нельзя. Так считает сенатор от Югры, мастер спорта по пауэрлифтингу Эдуард Исаков.

Через спорт Запад давит на российское общество, на государство, предъявляя неприемлемые требования. На фронте наши бойцы сражаются, рискуя жизнью, за освобождение российских территорий. Они гордо несут несут российский флаг на своих шевронах. Предприятия помогают фронту. Но то же самое должно быть и со спортом - он неотделим от страны. Спортсмены, их тренеры, спортивные федерации должны сделать только один выбор - послать далеко требования МОК и МПК, уверен сенатор. Тем самым они поддержат и наших бойцов.

"Условие выступления на международных соревнованиях может быть только одно - под своим флагом, со своим гимном и с Российской командой. Только так и никак иначе", - призвал Исаков.

Ранее многие эксперты и политики возмутились согласием президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова выступать без флага, герба и гимна.

Накануне президент МОК Томас Бах заявил, что российские спортсмены, согласившиеся на унизительные условия МОК, могут выступать в команде беженцев. Данное предложение выдвинула мэр Парижа, где пройдут Олимпийские игры 2024 года.

"Это отвратительная идея президента МОК Томаса Баха, выросшего в пораженческой атмосфере после разгрома фашистской Германии. Именно поэтому он одержим идеей вредить России и жаждет увидеть пленных русских, хотя бы русских атлетов под белым флагом МОК с радужными кольцами", - пишет доктор культурологии Алексей Кыласов.