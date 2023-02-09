09 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Переход на отечественные воздушные суда придаст импульс формированию технологического суверенитета, - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя работников и ветеранов отрасли с 100-летием российской гражданской авиации, сообщила о том, что переход на отечественные воздушные суда придаст импульс формированию технологического суверенитета страны.
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По ее словам, в условиях беспрецедентного давления на Россию, направленного, в том числе и на разрушение логистических связей, профессиональная миссия специалистов гражданской авиации становится еще более значимой, а дело – еще более ответственным.

"Поддержание успешного и бесперебойного авиасообщения с переходом на отечественные суда и оборудование способно придать хороший импульс формированию нашего технологического суверенитета", - цитирует Матвиенко пресс-служба Совфеда.

По мнению Матвиенко, авиация для России – не просто крупная, важная отрасль, а государствообразующая.

"Именно она на протяжении века прочно связывала, сшивала огромную страну, стала одной из основ ее эффективного территориального развития", - сказала Матвиенко.

Теги: Валентина Матвиенко, авиация



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