Астраханские экспортеры благодаря господдержке смогли принять участие в крупной международной выставке "Продэкспо"

Девять предприятий из Астраханской области представляют свою продукцию на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо». Такая возможность была обеспечена благодаря Центру поддержки экспорта (ЦПЭ) Астраханского фонда поддержки малого и среднего бизнеса (МКК).

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, выставка проходит на площадке «Экспоцентра» в Москве с 6 по 9 февраля. Отметим, что ЦПЭ ежегодно обеспечивает участие астраханских экспортеров в этом масштабном мероприятии. В юбилейной 30-й выставке участвуют около двух тысяч компаний из 35 стран, более 1,5 тысячи из них – российские.

На «Продэкспо» представлено продовольствие со всего мира. Девять астраханских компаний на коллективном стенде презентавали рыбные продукты, черную икру, свежие и консервированные овощи.

В Центре поддержки экспорта сообщили, что за представителей Астраханской области были оплачены регистрационные взносы, также профинансировали аренду выставочной площади, застройку стенда, оснащение его оборудованием.

"Рыбная продукция вызвала огромный интерес посетителей выставки. Наши компании проводили дегустацию черной икры. Представители Казахстана инициировали переговоры с «Первой Астраханской Рыбной Компанией» по вопросам ее поставок. Большую заинтересованность в продукции астраханских предприятий проявили представители Эстонии и других стран", — рассказала аналитик ЦПЭ Дилара Марданова.

Ожидается, что участие в «Продэкспо» завершится для астраханских предприятий заключением экспортных контрактов.

Справка. Центр поддержки экспорта Астраханской области создан в 2011 году на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. Цель - оказание информационно-консультационной, промоутерской, образовательной и иной поддержки экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства. Связаться с его специалистами можно по тел.: +7 (8512) 48-34-04, +7 (8512) 48-60-00. За новостями ЦПЭ можно следить в телеграм-канале и в группе ВКонтакте.