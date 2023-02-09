Депутат Киселев подтвердил планы мэрии на Калиновский лесопарк и строительство дублера

Депутат гордумы Константин Киселев подтвердил решение мэрии не прокладывать дублер Космонавтов через Калиновский лесопарк. Еще в прошлом месяце об изменениях в планах на зеленую площадь рассказывал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По словам Киселева, идея строительства дороги через лесопарк в первую очередь не понравилась жителям. Всего за несколько дней было собрано более 1,5 тыс. подписей от экологов, физкультурников и просто жителей.

"Вчера идем с активистами к вице-мэру. И... дороги через Калиновский лесопарк не будет! Показывает нам новый проект. Уточняем. Беседуем более получаса. Не будет! Скоро должно на мое имя поступить официальное письмо с разъяснениями. Потом идем к председателю думы Игорю Володину. Он тоже был включен в проблему. Тоже подтверждает. Еще до нас говорил с мэром. Лесопарк сохранили. И заслуга именно тех, кто не молчал. Боролся. Спасибо им!" - написал депутат в своих соцсетях.

Напомним, по словам Орлова, противники строительства также писали ему в социальных сетях с просьбой выбрать иные варианты реализации проекта. Глава города пообещал внимательно рассмотреть вопрос повторно в редакции генерального плана до 2045 года.