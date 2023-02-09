Володин назвал Байдена террористом, отдавшим приказ об уничтожении "Северных потоков"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал президента США Джо Байдена "террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров".

Таким образом политик отреагировал на расследование журналиста Сеймура Херша о причастности американских властей к подрыву "Северных потоков".

"Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден – террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергоинфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов", – написал в Telegram спикер Госдумы.

"Это стало акцией устрашения своих вассалов, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан", — отметил Володин.

Спикер ГД призвал к международному расследованию, а также к привлечению Байдена к ответственности и выплате компенсаций пострадавшим от теракта странам.

Ранее известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской преми Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года заложили водолазы США под прикрытием учений НАТО Baltops.

Как утверждает журналист, ссылаясь на осведомленный источник, 26 сентября самолет ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, с помощью которого были приведены в действие взрывные устройства.