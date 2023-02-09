Пермское УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении администрации Мотовилихинского района

Пермское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении администрации Мотовилихинского района Перми. Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов УФАС Марк Раев, передает корреспондент Накануне.RU.

Администрацию Мотовилихинского района антимонопольщики подозревают в нарушении закона "О защите конкуренции". УФАС потребовало от районной администрации отозвать претензии к индивидуальному предпринимателю относительно внешнего вида киоска. Рассмотрение дела назначено на 2 марта.

Напомним, ранее УФАС вынесло предупреждение администрации района предупреждение о необходимости отозвать требования к НТО должно быть исполнено до 1 февраля 2023 года. Антимонопольщики установили, что в 2017 г. между администрацией Мотовилихинского района и предпринимателем был заключен договор о размещении киоска на территории ТСЖ "Солнечный". Договор был заключен на неопределенный срок. Сведений о его расторжении или признании судом недействительным - нет. В 2022 г. от предпринимателя потребовали привести киоск в соответствие с правилами благоустройства.

УФАС считает, что такие требования необоснованно препятствуют деятельности предпринимателя, поскольку вынуждают его понести экономические издержки в связи с приведением НТО в соответствие новым требованиям к внешнему виду, что может привести к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что правила благоустройства могут применяться только при проектировании новых и обосновании размещения существующих НТО, но не распространяются на договорные отношения, заключенные между органами власти и предпринимателями до 2022 года.

Администрация Мотовилихинского района не согласна с предупреждением УФАС и оспаривает его в Арбитражном суде Пермского края. Судебное заседание назначено на 7 марта.